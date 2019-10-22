Savaşçı dizisinin Teğmen Çiğdem'i seksi pozlar verdi bambaşka biri çıktı
Savaşçı her bölümü ile FOX TV ekranlarının en çok ses getiren ve seyirci tarafından ilgiyle izlenen dizilerinden birisi. 4. sezona unutulmaz bir bölümle başlayan Savaşçı'nın oyuncuları da büyük ilgi görüyor. Bunlardan biri de Teğmen Çiğdem karakterine hayat veren Gaye Turgut Evin oldu.
Savaşçı dizisi FOX TV'nin en uzun soluklu dizilerinden biri olmayı başardı. Savaşçı 4. sezona heyecan dolu bir bölümle başladı, pazar akşamlarına adını yazdırdı. Reyting listesinin zirvesine adını yazdıran dizi kanalın da yüzünü güldürdü.
Bir kahramanlık hikayesinin anlatıldığı dizi farklı ve içten senaryosu ile 78 bölümdür seyirci tarafından büyük ilgiyle takip ediliyor. Dizi büyük ilgi görünce dizinin oyuncuları da seyirci tarafından yakın takibe alınıyor.
Seyircinin özel hayatını merak ettiği isimlerden biri de Çiğdem Teğmen'e hayat veren güzel oyuncu Gaye Turgut Evin oldu. Başarılı performansı ile tam not alan güzel oyuncu gerçek hayatta aslında bambaşka biri...
Dizide Güneydoğu'da görev yapmak isteyen, babası şehit olmuş, yeni mezun Çiğdem Teğmeni canlandıran genç oyuncu Gaye Turgut Evin instagramda 814 bin kişi tarafından takip ediliyor.