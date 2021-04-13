Savaşçı dizisini FOX TV yem etti TRT ve ATV mest oldu!
FOX'un yılan hikayesine dönen Savaşçı dizisi uzun bir aradan sonra kadrosuna yeni katılan oyuncularla ekran macerasına başladı. 100. bölümü yayınlanan dizi hem seyirciyi hem de kanalı üzdü. Rakiplerinin çok gerisinde kalan Savaşçı sosyal medyanın da konusu oldu.
Sessiz sedasız ekran hayatına ara veren başladı başlayacak derken iyice yılan hikayesine dönen Savaşçı dizisi, nihayet 100. bölümü ile yeniden seyircisine merhaba dedi. Yeni isimleri kadrosuna katan dizi sezonun ilk bölümü ile bekleneni veremedi. Karşısında sıkı rakipleri olan dizi seyircisini TRT ve ATV'ye kaptırdı.
Dünyanın en zor şartlarında görev yapan, akla gelebilecek tüm güçlüklere katlanan adanmış kahramanların, “Bordo Berelilerin” hikayesini anlatan Savaşçı daha önce pazar günü ekrana geliyordu. Pazar günü ekran başındaki seyirciyi ekrana kilitleyen dizi, gününün değişmesi ile seyircisini kaybetti.
Cumartesi akşamlarına damga vuran ve yayınlandığı her bölümü ile milyonları ekrana kilitleyen TRT'nin Gönül Dağı dizisi açık ara zirvenin sahibi. ATV'nin son dizi bombası Kardeşlerim ise yıldızı parlayan ve reyting listelerinde bende varım diyen yeni yapımlardan.
Uzun süre ekranda olmayan ve Berk Oktay gibi bir oyuncuyu Yasak Elma'ya kaptıran Savaşçı, yeni gününde reytinglerde çakıldı. İlerleyen bölümlerde duayen oyuncu Ediz Hun'un katılmasıyla diziye yeni heyecan geleceği de konuşulanlar arasında.