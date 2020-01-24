Savaşçı dizisinde flaş ayrılık! Ünlü isim diziye veda ediyor
FOX TV'de yayımlanan Savaşçı dizisinde flaş bir ayrılık yaşandı. Dizide Marcus karakterine hayat veren Gökçen Gökçebağ, Savaşçı'ya veda etti.
Berk Oktay, Murat Serezli ve Sarp Levendoğlu gibi ünlü isimlerin yer aldığı, Limon Film imzalı dizi Savaşçı dizisinde ani bir ayrılık yaşandı. 4. sezonuyla FOX TV ekranlarında yayımlanmaya devam eden dizinin 5. sezonda da devam etmesi beklenirken ayrılıklar yaşanmaya başladı.
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TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, fenomen dizide Marcus karakterine hayat veren Gökçen Gökçebağ projeye veda edecek.
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Peki, Gökçen Gökçebağ Kimdir?
2002 yılında Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. 2005 yılında Adana Devlet Tiyatrosu'na girdi ve stajyer sanatçı olarak çalıştı.
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2008 yılında girdiği New School for Drama'da oyunculuk yüksek lisans programını bitirdi.
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