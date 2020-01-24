Savaşçı dizisinde flaş ayrılık! Ünlü isim diziye veda ediyor

Berk Oktay, Murat Serezli ve Sarp Levendoğlu gibi ünlü isimlerin yer aldığı, Limon Film imzalı dizi Savaşçı dizisinde ani bir ayrılık yaşandı. 4. sezonuyla FOX TV ekranlarında yayımlanmaya devam eden dizinin 5. sezonda da devam etmesi beklenirken ayrılıklar yaşanmaya başladı.