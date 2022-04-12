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Savaş yüzünden TIR kuyruğunu ucu bucağı yok! Direksiyonu Türkiye'ye kırdılar

İhlas Haber Ajansı
Savaş yüzünden TIR kuyruğunu ucu bucağı yok! Direksiyonu Türkiye'ye kırdılar

RUSYA ile Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle bölgeyi kullanmak istemeyen TIR'la Türkiye üzerinden Kafkasya'ya geçiş için Sarp Sınır Kapısı'nı tercih edince kilometrelerce uzayan TIR kuyruğu oluştu.

Savaş yüzünden TIR kuyruğunu ucu bucağı yok! Direksiyonu Türkiye'ye kırdılar

TÜRKİYE'nin Gürcistan üzerinden Kafkas ülkelerine açılan Artvin'deki Sarp Sınır Kapısı bu kez Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle yoğunluk yaşıyor.

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Savaş yüzünden TIR kuyruğunu ucu bucağı yok! Direksiyonu Türkiye'ye kırdılar

Uluslararası taşımacılık yapılan TIR'lar savaş bölgesini kullanmak istemeyince Türkiye üzerinden Kafkasya'ya geçiş için Sarp Sınır Kapısı'nı tercih etti.

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Savaş yüzünden TIR kuyruğunu ucu bucağı yok! Direksiyonu Türkiye'ye kırdılar

Bu durum Sarp Sınır Kapısı'nda kilometrelerce TIR kuyruğuna neden oldu.

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Savaş yüzünden TIR kuyruğunu ucu bucağı yok! Direksiyonu Türkiye'ye kırdılar

Yurt dışından gelen TIR'lara Türkiye'nin dört bir yanından gelen TIR'lar da eklenince TIR kuyruğu yaklaşık 25 kilometreye ulaştı.

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