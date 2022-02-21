Savaş gerilimi altını çıldırttı! 21 Şubat 2022 altın yükseliyor İslam Memiş: Gram altın 1000 lira üzerini görebilir
RUSYA-Ukrayna arasındaki gerilim devam ediyor. Bu gerilim, altın piyasasında yükselişi de beraberinde getirdi. Peki olası senaryoların, altın kuruna yansıması ne olur? Altın piyasa uzmanı İslam Memiş önemli değerlendirmelerde bulundu. Öte yandan 21 Şubat gram altın 830 lira seviyesine ilerliyor.
Rusya-Ukrayna arasındaki jeopolitik savaş senaryosu masada olmaya sürdürdükçe, altın kurunda da dalgalanmalar meydana geliyor.
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21 Şubat gram altın 826,78, çeyrek altın 1.365,00, yarım altın 2.729,00 cumhuriyet altını 5.436,00 liradan alıcı buluyor.
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Altın ve Para piyasaları Uzmanı İslam Memiş, CNN Türk yayınında altın fiyatlarına ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı ve şunları söyledi:
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-Geçen hafta 1850 dolar seviyesinden haftaya başlayan altın ons fiyatı Rusya Ukrayna gerginliği nedeniyle 1902 dolar seviyesine kadar yükseldi.
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