Satışlar hızla artıyor! İşte Türkiye'de hibrit ve elektrikli otomobil fiyatları

Tüm dünyada hızla ilerleyen elektrik destekli otomobiller Türkiye'de de yükselişini sürdürüyor. Türkiye'de 2020 Ocak-Ekim ayları arasında 314 adet elektrikli ve 15.151 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti. Bu satış rakamları 2019 yılının aynı dönemine göre ikiye katlanmış durumda. 2019 yılı aynı döneminde 153 adet elektrikli ve 8711 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşmiş.