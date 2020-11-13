Satışlar hızla artıyor! İşte Türkiye'de hibrit ve elektrikli otomobil fiyatları
Teknoloji geliştikçe otomotiv dünyasında tercihler hızla hibrit ve elektrikli modellere doğru kayıyor. Üreticiler de elektrik destekli modellerinin sayısını artırıyor. Bu değişimden Türkiye'de etkileniyor.
Tüm dünyada hızla ilerleyen elektrik destekli otomobiller Türkiye'de de yükselişini sürdürüyor. Türkiye'de 2020 Ocak-Ekim ayları arasında 314 adet elektrikli ve 15.151 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti. Bu satış rakamları 2019 yılının aynı dönemine göre ikiye katlanmış durumda. 2019 yılı aynı döneminde 153 adet elektrikli ve 8711 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşmiş.
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İşte ülkemizde satılan elektrikli otomobil modelleri ve fiyatları...
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DS
DS 7 CROSSBACK Grand Chic E-TENSE 4X4 300 Rivoli 922.700 TL
336
FORD
Ford Puma ST-Line SUV 1.0L EcoBoost 155PS 6 İleri Manuel Benzin/Mhev 359.000 TL
436