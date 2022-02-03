Satışlar çakıldı 300 bin liranın altında otomobil yok! Araç kredisinde faizler düşecek mi?

"Otomobil fiyatları ciddi anlamda yükseldi. Tedarik sıkıntısı ile yaşanan yükselmeler de var. 300 binin altında kalmadı demek doğrudur. 450 bin-550 bin bandında araçlara binilmek isteniyor.300 bin altındaki araçlar boş araçlar." diyen OYDER Başkanı Turgay Mersin, CNN TÜRK canlı yayınında BBDK Başkanı ile yaptığı görüşmeyi anlattı. Mersin şunları söyledi: