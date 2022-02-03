Satışlar çakıldı 300 bin liranın altında otomobil yok! Araç kredisinde faizler düşecek mi?
Hem ikinci el hem de sıfır araç satışlarında ciddi düşüşler yaşanıyor. Bunun küresel ve yerel sebepleri var. Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği'ne göre, geçen yıl bu zamanlara kıyasla otomobil pazarında yüzde 18 daralma oldu. Peki, çözüm ne? Neden bugün 300 bin liranın altında bir araç yok? Taşıt kredileri ve araç fiyatları düşecek mi? OYDER Başkanı Turgay Mersin, canlı yayında önemli açıklamalar yaptı.
"Otomobil fiyatları ciddi anlamda yükseldi. Tedarik sıkıntısı ile yaşanan yükselmeler de var. 300 binin altında kalmadı demek doğrudur. 450 bin-550 bin bandında araçlara binilmek isteniyor.300 bin altındaki araçlar boş araçlar." diyen OYDER Başkanı Turgay Mersin, CNN TÜRK canlı yayınında BBDK Başkanı ile yaptığı görüşmeyi anlattı. Mersin şunları söyledi:
-BDDK başkanı ile görüştük. Kredi kullanım oranlarındaki güncellemeyi istedik. Taşıt kredileri, BBDK Başkanımız Mehmet Ali Bey faizlerin düşeceğini söylüyor.
-Faiz düştüğünde piyasalar açılır. Şuanda 20 seviyelerinde ama bizim arzu ettiğimiz bu değil. Umut ediyoruz faizler düşsün. Faizlerin düşmesi hepimizin arzusu.
-Şuanda kredi faizleri 2 seviyelerinde biz 1 seviyelerinde olmasını arzu ediyoruz. Bu da kamu bankaları, diğer bankalar, Maliye ve BDDK'nın desteği ile olacak şeyler. Daha önce yapılmıştı.