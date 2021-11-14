Satışlar arttı! İkinci el on-line oto pazarında zirvenin sahibi Volkswagen oldu

En çok satılan 10 marka

Bu yılın ekim ayında ikinci el on-line pazarda en çok tercih edilen otomotiv (binek ve hafif ticari) markası, 17 bin 509 adet satışla Volkswagen oldu. VW'yi 15 bin 484 adetle Renault ve 12 bin 89 adetle Ford izledi.