Satış elemanıydı şimdi herkes onu konuşuyor! Georgina Rodriguez cesur pozları şaşırttı
Gucci'de satış görevlisi olarak çalışırken bir dünya dünyası değişen Georgina Rodriguez cesur pozları ile yine herkesi büyüledi.
Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun model sevgilisi Georgina Rodriguez, 77. Venedik Film Festivali açılışına tek başına katıldı. Ünlü modelin cesur elbisesi dikkat çekti.
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Geçtiğimiz yıllara kıyasla koronavirüs salgını nedeniyle sade bir tören ile açılan festivale damga vuran isimlerden biri Rodriguez oldu.
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The Human Voice filminin gün galasına pudra pembesi yırtmaçlı bir elbise ile kırmızı halıda boy gösterdi.
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26 yaşındaki model, film gösteriminin ardından akşam düzenlenen başka bir etkinliğe de katıldı.
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