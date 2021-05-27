'Satırla kolunu koparmışlar' deyip anlattı! Müge Anlı şaşkına döndü:
ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında anne ve babasının arayan gencin sözleri ise şok etkisi yarattı
Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. Kayseri'de yaşayan Mehmet Turhan ve eski eşi Firdevs Öztürk'e 19 Mayıs'ta ortadan kayboldu.
Yusuf Turhan, annesi ve babasını bulmak için Müge Anlı'dan yardım istedi. Amcasından şüphelendiğini belirtti.
Genç adam yaşananları "Babamın birkaç cinayeti varmış. Aile içi cinayette olmuş. Ama ben bilmiyorum." sözleriyle ifade etti.
"Amcamlar peynir satıyorlar" diyen genç "Rakip firmasının sahibini öldürmüşler. Daha sonra da arabasını yakmışlar." dedi.