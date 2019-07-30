Satılamayan salatalıkları araziye döküyorlar

Sera hazırlıklarına Mayıs ayı başında başladıklarını, dönüm başına ortalama 15 bin lira masraf yaptıklarını kaydeden üreticilerden Haşim Kaya ise, “Gübre, ilaç, çadır, naylon derken dönümden şu anda alabildiğimiz para 5 bin lira. Bu gidişle artık onu da alamayacağız. Sürekli eksilere düşüyoruz. Serada 5-6 tane işçi çalışıyor, günlük 80 lira yevmiyeden dünyaları buluyor” diye konuştu.