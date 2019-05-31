Şaşırtan doğa olayı! Kaplumbağa'nın ağzındaki görenleri şok etti!
HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde yolda yürüyen kaplumbağanın ağzındakini görenler şaşkınlığa uğradı.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesine 23 kilometre uzaklıkta bulunan Yürekli köyüne bisikletiyle giden öğretmen Ümit Bartın, yolda giderken gördüğü kaplumbağanın ağzındakini görünce şaşkınlığını gizleyemedi.
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Doğada nadir rastlanan bu anı kamerasıyla kaydeden öğretmen Ümit Bartın, olayı şöyle anlattı:
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''Bisikletimle yola devam ederken bir kaplumbağa gördüm. Kaplumbağaya araba çarpmasın diye bisikletimden inerek ona doğru yaklaştım.
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O esnada kaplumbağanın ağzında bir yılan olduğunu fark ettim. Bir süre kaplumbağanın yılanı nasıl yediğini izlemekle kaldım. Daha önce kaplumbağaların sadece bitki, sebzelerle beslendiğini biliyordum.
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