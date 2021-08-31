SAS Holding olayı! Eski eşi öldürüldü, şirket sahibi intihar etti: Baldızın evinden...

Şirket kaynakları 13 bin 105 kişiden 639 milyon liranın toplandığını, bu paranın önemli bir bölümünün üyelere dağıtıldığını iddia etmişti. Gerçekte ne kadar para toplandığı, üyelere ne kadar para dağıtıldığı ise henüz netleşmiş değil.