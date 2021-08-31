SAS Holding olayı! Eski eşi öldürüldü, şirket sahibi intihar etti: Baldızın evinden...
Saadet zinciri yöntemi ile 13 bin 105 kişiden 639 milyon lira para toplanan SAS Holding ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı
SAS Holding ilk kez Kasım 2019’da Hürriyet’in haberi ile gündeme gelmişti. Ticaret Bakanlığı müfettişlerinin raporu sonrası şirketin hesaplarına bloke konulmuştu. Ancak bu blokeye rağmen, yüksek kâr payı vaadi ile para toplanmaya devam edildi.
Şirket kaynakları 13 bin 105 kişiden 639 milyon liranın toplandığını, bu paranın önemli bir bölümünün üyelere dağıtıldığını iddia etmişti. Gerçekte ne kadar para toplandığı, üyelere ne kadar para dağıtıldığı ise henüz netleşmiş değil.
Gasp edildi: Süreç devam ederken SAS Holding yöneticisi ve SAS Holding’in sahibi Süleyman Aydın’ın eski eşi Sibel Koçan aracındaki 3.5 milyon TL’yi gasp eden kişilerce öldürüldü.
Detaylar ortaya çıktı: Koçan’ın ölüm haberini alan Süleyman Aydın ise Ataşehir’de bulunduğu binanın 32’nci katından aşağı atlayarak yaşamına son verdi. Bu sürecin ardından konuya yakın kaynaklarla görüşen Hürriyet muhabiri, önemli detaylara ulaştı.