Şartlı evlilik teklifi! Lucas Torreira'nın o teklifini duyunca Devrim Özkan ilişkiyi bitirdi
Oyuncu Devrim Özkan, bir süredir Galatasaraylı Lucas Torreira ile aşk yaşıyordu. Çiftin ilişkisinin geçtiğimiz günlerde bittiği ortaya çıktı.
Galatasaraylı olduğu bilinen ve bu sezon sarı kırmızılıların pek çok maçını stadyumdan izleyen 24 yaşındaki oyuncu Devrim Özkan Galatasaraylı futbolcuların ilgi odağı olmaya devam ediyor.
Sabah'ın haberine göre, futbolcu Lucas Torreira ile yakınlaşan güzel oyuncuya önce futbolcu Kerem Aktürkoğlu aşık olmuş.
Ancak genç futbolcu, Özkan'ın maçları Torreria'nın locasından izlediğini görünce aşkını kalbine gömüp kendisini tamamen futbola verdi.
Öte yandan Torreria ile sosyal medyadan karşılıklı olarak takipleşmeye başlayan Özkan'ın Torreira'nın evinden yaptığı paylaşımla dikkat çekmiş ve "Galatasaray'ın yeni yengesi hayırlı olsun" yorumları yapılmıştı.