Sarmısak ve soğanı sakın buzdolabına koymayın! Dolapta bozulan yiyecekler
Buzdolabı yiyeceklerinizi saklamak için her zaman en uygun yer olmayabilir... Peki hangi besinler buzdolabına kesinlikle koyulmamalı? İşte buzdolabında saklanması uygun olmayan yiyecekler...
Soğan-sarımsak
Soğan kesinlikle buzdolabına konulmaması gereken besinler arasında yer alır. Soğanları buzdolabına koyduğunuz zaman yumuşar ve küflenirler. Ayrıca soğan ve sarımsak yeterli hava sirkülasyonu ve çok fazla nem olmadığında çürür.Soğanları kuru ve serin yerde saklamalısınız.
Salatalık
Salatalık düşük sıcaklıkta yumuşar ve rengi koyulaşır. Ayrıca zaman geçtikçe yüzeyi yapışkan bir hal alır.alatalık oda sıcaklığını seven bir bitki, dolayısıyla dışarıda serin ve kuru bir yerde saklamak yeterli.
Havuç
Buzdolabına giren havucun kaderi salatalığınkiyle aynı. Birkaç gün içinde kabuğu bozuluyor, pörsümeye başlıyor. Özellikle nemli alanlarda havuç daha çabuk bozuluyor. Toprağın altında yetişen bir sebze olarak havuçun kesinlikle ışık almayan yerlerde saklanması gerekiyor.
Patates
Patates düşük ısıda bekletildiğinde şekere dönüşür. Bu nedenle lezzetlerini kaybederek ağızda şekerli bir tat bırakır. Ayrıca lifli yapısı kaybolunca sebze dolapta yumuşar.