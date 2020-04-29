Sarmısak ve soğanı sakın buzdolabına koymayın! Dolapta bozulan yiyecekler

Salatalık

Salatalık düşük sıcaklıkta yumuşar ve rengi koyulaşır. Ayrıca zaman geçtikçe yüzeyi yapışkan bir hal alır.alatalık oda sıcaklığını seven bir bitki, dolayısıyla dışarıda serin ve kuru bir yerde saklamak yeterli.