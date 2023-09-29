Sarmaş dolaş pozlara gelen aşk iddiaları çileden çıkarttı! Uraz Kaygılaroğlu iddialara son noktayı koydu
Sosyal medya da kendisi gibi oyuncu arkadaşı Nesrin Cavadzade ile verdiği samimi pozlar dolayısıyla çoğu kez aşk iddialarına maruz kalan oyuncu Uraz Kaygılaroğlu tekrardan gün yüzüne çıkan aşk iddialarına yanıt verdi.
Baba Candır, Sefirin Kızı, 3 Kuruş gibi televizyon dünyasının sevilen dizilerinde rol alan ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu 2014 yılında evlendiği Melis İşiten ile 2019 yılında ayrılmıştı.
5 yıl süren evliliğinden bir kızı olan ünlü oyuncunun adı İşiten ile evliliğini sonlandırdıktan sonra çok sayıda ünlü isimle anılmıştı.
Son olarak 3 Kuruş dizisinde beraber rol aldığı Nesrin Cavadzade ile adı aşk iddialarına karışan ünlü oyuncu iddialara son noktayı koydu.
Diziden sonra nişanlısı Gökhan Alkan ile evlilik yolunda giden ilişkisini sonlandıran Cavadzade'nin bu hareketi de Kaygılaroğlu ile olan aşkına yorulmuştu.