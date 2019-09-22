Şarkıcı Zeynep Bastık'ın konser fiyatını duyanlar şoke oluyor 15 kat artırdı
Son yılların çıkış yapan şarkıcılarından olan Zeynep Bastık'ın konser vereceği yerlerle ilk olarak 10 bin TL ile anlaştığı ancak son zamanlarda bu fiyatı 15 kat artırdığı iddia edildi.
Yol ve Gül Beyaz Gül şarkılarıyla bir anda milyonlarca dinlenmeye ulaşan Zeynep Bastık hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. Önümüzdeki günlerde ilk defa Harbiye'de konser verecek olan Bastık'ın konser ücreti hakkında çıkan haber, duyanları şaşırttı.
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Çıkan haberlere göre 26 yaşındaki şarkıcı daha önce sahneye çıktığı kulüplerden 10 bin lira alıyordu ama nişanlısı, menajerliğini yapmaya başlayınca fiyatını 15 kat artırdı. Artık konser başına 150 bin lira istiyor.
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Nişanlısı Tolga Akış: Zeynep Bastık, 2017’de aşk yaşamaya başladığı Tolga Akış ile Ekim 2018’de nişanlanmıştı.
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Peki Zeynep Bastık kimdir?
Zeynep Bastık, 1991 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Bastık, ilköğretim ve liseyi İzmir’de okumuştur.
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