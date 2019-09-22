Şarkıcı Zeynep Bastık'ın konser fiyatını duyanlar şoke oluyor 15 kat artırdı

Yol ve Gül Beyaz Gül şarkılarıyla bir anda milyonlarca dinlenmeye ulaşan Zeynep Bastık hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. Önümüzdeki günlerde ilk defa Harbiye'de konser verecek olan Bastık'ın konser ücreti hakkında çıkan haber, duyanları şaşırttı.