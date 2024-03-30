Şarkıcı Zara’nın gözlerden uzak büyüttüğü kızı Dila güzelliğiyle annesine benzetildi

Şarkıcı Zara'nın kızını görenler aynı "Neşecik" yorumlarında bulundu. Son zamanlarda verdiği kilolar ile dikkat çeken Zara'nın sosyal medya paylaşımları ilgi ile takip ediliyor. Peki güçlü sesi ile türkü denilince akla ilk gelen kadın sanatçılarımızdan olan Zara'nın bir kızı olduğunu biliyor muydunuz? Şarkıcı Zara kızı Dila'yı gözlerden uzak büyütmeyi tercih ediyor. İşte merak edenler için annesine çok benzetilen Zara'nın kızı Dila…