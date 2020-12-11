Şarkıcı Zara yeni albüm için imaj yeniledi değişimi herkesi şaşırttı
Şarkıcı Zara olarak bilinen Neşe Yılmaz, yeni albüm çalışması için imaj yeniledi. Zara'nın değişimini görenler hayret etti.
Sesinin yanı sıra güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çeken Zara, son zamanlarda değişimiyle adından söz ettiriyor. Şimdilerde yeni bir albüm hazırlığı içinde olan Zara, 'Derin Aşk 4' için imajını yeniledi.
Zara, zayıfladı, saç ve makyajını değiştirdi. Çocuk yaşta şöhret olan isimlerden Zara, zaman içinde uğradığı değişimle adından söz ettiren isimler arasında yerini aldı.
Zara, değişimini geçirdiği estetik ameliyatlara da borçlu. Hal böyle olunca hayranları neye uğradığını şaşırdı. Zara'nın değişimiyle herkes tanımakta zorluk çekti.
Öte yandan Zara, yeni albümü 'Derin Aşk 4'ün tanıtımı için çalışmalara da başladı.