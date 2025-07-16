Şarkıcı Simge Sağın tatil sezonunu açtı! Küçük gelen bikinisi ile alay etti...
Söylediği şarkılarla olduğu kadar özel hayatıyla da gündemden düşmeyen Simge Sağın, geçtiğimiz aylarda ablasını kaybetmenin üzüntüsünü yaşarken şimdi çıktığı tatille hem moral topluyor hem de takipçileriyle keyifli anlarını paylaşıyor.
Mavi bikinisiyle verdiği pozlara esprili bir not ekleyen Sağın, "Kendime çocuk bikinisi almışım" diyerek gülümsetti.
ABLA ACISI YAŞAMIŞTI
Ablasının vefatıyla sarsılan ve bir süredir gözlerden uzak bir iyileşme süreci geçiren şarkıcı Simge Sağın, yaz tatilinde hem bedenini hem ruhunu dinlendiriyor.
Zorlu günlerin ardından kendine zaman ayıran Sağın, mavi deniz ve güneş eşliğinde moral bulmaya çalışıyor.
SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞIYOR
Sosyal medya hesabından yaptığı tatil paylaşımlarıyla dikkat çeken ünlü isim, mavi bikini takımıyla verdiği pozları takipçileriyle paylaştı. Ancak bu kez sadece görüntüler değil, yaptığı esprili yorum da gündem oldu.