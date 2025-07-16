Şarkıcı Simge Sağın tatil sezonunu açtı! Küçük gelen bikinisi ile alay etti...

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞIYOR

Sosyal medya hesabından yaptığı tatil paylaşımlarıyla dikkat çeken ünlü isim, mavi bikini takımıyla verdiği pozları takipçileriyle paylaştı. Ancak bu kez sadece görüntüler değil, yaptığı esprili yorum da gündem oldu.