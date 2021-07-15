Şarkıcı Şimal'in sağlık durumuna ilişkin sevenlerine kötü haber!

Kansere yakalandıktan sonra hızlıca tedavisine başlayan ve bir süre önce de kemoterapi tedavisini tamamlayan şarkıcı Şimal, konserlerine devam ediyordu. Ünlü şarkıcı, bugün öğle saatlerinde değerlerinin düşmesinin ardından Bodrum'daki özel bir hastaneye kaldırıldı.