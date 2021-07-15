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Şarkıcı Şimal'in sağlık durumuna ilişkin sevenlerine kötü haber!

Şarkıcı Şimal'in sağlık durumuna ilişkin sevenlerine kötü haber!

Şarkıcı Şimal kendisine meme kanseri teşhisi konulmasının ardından kemoterapi tedavisine başlamıştı, bir dönem toparlanan 35 yaşındaki şarkıcı Şimal dün rahatsızlanınca apar topar Bodrum'daki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Şarkıcı Şimal'in sağlık durumuna ilişkin sevenlerine kötü haber!

Kansere yakalandıktan sonra hızlıca tedavisine başlayan ve bir süre önce de kemoterapi tedavisini tamamlayan şarkıcı Şimal, konserlerine devam ediyordu. Ünlü şarkıcı, bugün öğle saatlerinde değerlerinin düşmesinin ardından Bodrum'daki özel bir hastaneye kaldırıldı.

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Şarkıcı Şimal'in sağlık durumuna ilişkin sevenlerine kötü haber!

10 Nisan'da meme kanseri teşhisi konulan ve hızlı şekilde tedavisine başlanan ünlü şarkıcı Şimal, 30 Haziran'da yaptığı açıklamada kemoterapi tedavisini sonlandırdığını ve konserlerine devam edebileceğini aktarmıştı.

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Şarkıcı Şimal'in sağlık durumuna ilişkin sevenlerine kötü haber!

Akabinde Bodrum'a geçen ve konserlerine başlayan ünlü şarkıcıdan üzücü haber geldi.

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Şarkıcı Şimal'in sağlık durumuna ilişkin sevenlerine kötü haber!

Bodrum ve Çeşme'de bugün ve yarın iki ayrı konser vermesi beklenen sanatçının aniden değerlerinin düşmesi üzerine müdahale edildi. 

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