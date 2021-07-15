Şarkıcı Şimal'in sağlık durumuna ilişkin sevenlerine kötü haber!
Şarkıcı Şimal kendisine meme kanseri teşhisi konulmasının ardından kemoterapi tedavisine başlamıştı, bir dönem toparlanan 35 yaşındaki şarkıcı Şimal dün rahatsızlanınca apar topar Bodrum'daki özel bir hastaneye kaldırıldı.
Kansere yakalandıktan sonra hızlıca tedavisine başlayan ve bir süre önce de kemoterapi tedavisini tamamlayan şarkıcı Şimal, konserlerine devam ediyordu. Ünlü şarkıcı, bugün öğle saatlerinde değerlerinin düşmesinin ardından Bodrum'daki özel bir hastaneye kaldırıldı.
10 Nisan'da meme kanseri teşhisi konulan ve hızlı şekilde tedavisine başlanan ünlü şarkıcı Şimal, 30 Haziran'da yaptığı açıklamada kemoterapi tedavisini sonlandırdığını ve konserlerine devam edebileceğini aktarmıştı.
Akabinde Bodrum'a geçen ve konserlerine başlayan ünlü şarkıcıdan üzücü haber geldi.
Bodrum ve Çeşme'de bugün ve yarın iki ayrı konser vermesi beklenen sanatçının aniden değerlerinin düşmesi üzerine müdahale edildi.