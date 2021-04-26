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Şarkıcı Şimal meme kanserine yakalanmıştı saçlarını kazıdı ve söz verdi

Şarkıcı Şimal meme kanserine yakalanmıştı saçlarını kazıdı ve söz verdi

Meme kanserine yakalanan şarkıcı Şimal, saçlarını kazıttığı anları paylaştı. Şimal, takipçilerine de söz verdi.

Şarkıcı Şimal meme kanserine yakalanmıştı saçlarını kazıdı ve söz verdi

Oyuncu Canan Ergüder'in meme kanserine yakalandığını duyurmasının ardından şarkıcı Şimal de kötü haberi verdi. Şimal, kansere yakalandığını duyurdu.

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Şarkıcı Şimal meme kanserine yakalanmıştı saçlarını kazıdı ve söz verdi

Ünlü şarkıcı, yapılan biyopsinin ardından meme kanseri tanısıyla kemoterapiye başladı. Saçlarını kestiren Şimal, son halini sosyal medya hesabından yayınladı ve şunları yazdı:

"Her ne kadar bu konularda bilinçli olduğumuzu düşünsek de bazen bazı şeyleri erteleyebiliyormuşuz... Dışımı süslerken, içimi unutmuşum... Kendime çok kızgınım! Çok küçük bir kitleyken kendimi ertelediğim için tedaviye alındım."

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Şarkıcı Şimal meme kanserine yakalanmıştı saçlarını kazıdı ve söz verdi

Şimal, hemcinslerine, "Tüm kadınlarımız erken teşhis için önce kendi muayenesini kendisi yapmayı öğrenmeli. Lütfen siz benim gibi kendinizi ertelemeyin!" diye seslendi.

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Şarkıcı Şimal meme kanserine yakalanmıştı saçlarını kazıdı ve söz verdi

Şimal'in meme kanserine yakalanması hayranlarını ve yakınlarını derinden sarsarken genç şarkıcının güçlü duruşu herkese umut verdi. Şimal, yeni yaşını kutlarken paylaşımına düştüğü notla dikkat çekti. Şimal, şu ifadeleri kullandı:

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