Şarkıcı Şimal meme kanserine yakalanmıştı saçlarını kazıdı ve söz verdi
Meme kanserine yakalanan şarkıcı Şimal, saçlarını kazıttığı anları paylaştı. Şimal, takipçilerine de söz verdi.
Oyuncu Canan Ergüder'in meme kanserine yakalandığını duyurmasının ardından şarkıcı Şimal de kötü haberi verdi. Şimal, kansere yakalandığını duyurdu.
Ünlü şarkıcı, yapılan biyopsinin ardından meme kanseri tanısıyla kemoterapiye başladı. Saçlarını kestiren Şimal, son halini sosyal medya hesabından yayınladı ve şunları yazdı:
"Her ne kadar bu konularda bilinçli olduğumuzu düşünsek de bazen bazı şeyleri erteleyebiliyormuşuz... Dışımı süslerken, içimi unutmuşum... Kendime çok kızgınım! Çok küçük bir kitleyken kendimi ertelediğim için tedaviye alındım."
Şimal, hemcinslerine, "Tüm kadınlarımız erken teşhis için önce kendi muayenesini kendisi yapmayı öğrenmeli. Lütfen siz benim gibi kendinizi ertelemeyin!" diye seslendi.
Şimal'in meme kanserine yakalanması hayranlarını ve yakınlarını derinden sarsarken genç şarkıcının güçlü duruşu herkese umut verdi. Şimal, yeni yaşını kutlarken paylaşımına düştüğü notla dikkat çekti. Şimal, şu ifadeleri kullandı: