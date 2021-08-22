Şarkıcı Şimal kötü günleri geride bırakıyor... Evlilik yolunda ilk adımı attı
Uzun süre meme kanseri tedavisi gören şarkıcı Şimal evlilik yolunda ilk adımı attı. Şimal, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, kendini ihmal ettiği günler için kendisine kızgınlığının bitmediğini ifade etti.
Kanserle mücadele eden ve sevenlerinin desteği ile zor günleri atlatan şarkıcı Şimal'den güzel haber geldi. Evlilik yolunda ilk adımı atan ünlü şarkıcı nişan töreninden özel anları sosyal medya hesabından paylaştı.
Bir süredir meme kanseri ile mücadele eden şarkıcı Şimal, sosyal medya hesabından kanser olduğunu duyurmuş ve kemoterapiye başladığını söylemişti. Sevenlerinin desteğiyle zor günleri atlatan Şimal kanseri yendi.
Kötü günleri geride bırakan ünlü şarkıcı uzun zamandır aşk yaşadığı sevgilisiyle evlilik yolunda ilk adımı attı. Kız isteme töreninden görüntüleri paylaşan Şimal, 'Bizim için en güzel gün' mesajıyla mutluluğunu duyurdu.
Şarkıcıyı, ailesi ve sevenleri bu mutlu gününde yalnız bırakmadı. Şimal'ın kahve taşırken heyecanlandığı görüldü.