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Şarkıcı Şimal kötü günleri geride bırakıyor... Evlilik yolunda ilk adımı attı

Şarkıcı Şimal kötü günleri geride bırakıyor... Evlilik yolunda ilk adımı attı

Uzun süre meme kanseri tedavisi gören şarkıcı Şimal evlilik yolunda ilk adımı attı. Şimal, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, kendini ihmal ettiği günler için kendisine kızgınlığının bitmediğini ifade etti.

Şarkıcı Şimal kötü günleri geride bırakıyor... Evlilik yolunda ilk adımı attı

Kanserle mücadele eden ve sevenlerinin desteği ile zor günleri atlatan şarkıcı Şimal'den güzel haber geldi. Evlilik yolunda ilk adımı atan ünlü şarkıcı nişan töreninden özel anları sosyal medya hesabından paylaştı.

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Şarkıcı Şimal kötü günleri geride bırakıyor... Evlilik yolunda ilk adımı attı

Bir süredir meme kanseri ile mücadele eden şarkıcı Şimal, sosyal medya hesabından kanser olduğunu duyurmuş ve kemoterapiye başladığını söylemişti. Sevenlerinin desteğiyle zor günleri atlatan Şimal kanseri yendi.

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Şarkıcı Şimal kötü günleri geride bırakıyor... Evlilik yolunda ilk adımı attı

Kötü günleri geride bırakan ünlü şarkıcı uzun zamandır aşk yaşadığı sevgilisiyle evlilik yolunda ilk adımı attı. Kız isteme töreninden görüntüleri paylaşan Şimal, 'Bizim için en güzel gün' mesajıyla mutluluğunu duyurdu.

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Şarkıcı Şimal kötü günleri geride bırakıyor... Evlilik yolunda ilk adımı attı

Şarkıcıyı, ailesi ve sevenleri bu mutlu gününde yalnız bırakmadı. Şimal'ın kahve taşırken heyecanlandığı görüldü.

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