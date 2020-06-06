Şarkıcı Sıla ile evli olan Hazer Amani'den bebek itirafı geldi bakın neler anlattı
Şarkıcı Sıla'nın eşi şef Hazer Amani, geçtiğimiz gün Bebek'teki restoranında objektiflere takıldı. Muhabirlerle kısa sohbetinde yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çekti.
2020 yılının ilk düğünlerinden birine imza atan Sıla Gençoğlu ve Hazer Amani, mutlu birlikteliklerine son hızla devam ediyor. Amani, önceki gün ortağı olduğu Bebek’teki mekandaydı. Ünlü şef, muhabirlerle ayaküstü sohbet etti.
Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Amani, gönüllü karantina süreciyle ilgili, "Ben yaklaşık 70-75 gündür evden çıkmadım. Evde kaldım. Bol bol yemek yaptık Sıla’yla" şeklinde konuştu.
Muhabirlerin "Çocuk düşünüyor musunuz?'' sorusuna Hazer Amani, "Tabii ki düşünüyoruz ama şu an bir şey yok'' cevabını verdi.
Peki, Sıla'nın eşi Hazer Amani kimdir?
Hazer Amani, 1977 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Annesi Türk, babası ise İran Reşt'lidir. TED Ankara kolejinde okuduktan sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nden mezun oldu.