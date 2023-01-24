Şarkıcı Seçil sevgilisini külotlu çorapla öldürüp gömmüştü! Cinayette flaş gelişme: O yönetmen konuştu!
İstanbul’da eski erkek arkadaşı Semih Sevim’e önce sopayla vurup ardından külotlu çorapla boğarak öldüren şarkıcı ve model Seçil Çiftçi’nin dosyası kapsamında; yönetmen Mustafa Nebi Filik’in de ifadesinin alındığı ortaya çıktı. Bir dönem Seçil Çiftçi’nin, Filik’in Şişli’deki evinin bir odasında kaldığı öğrenildi. İstanbul’a gelen Semih Sevim’in de ofisinde kaldığı Yönetmen Filik, Jandarmaya verdiği ifadesinde, "Semih'in, Seçil’in yanına giderken üzerinde silah ya da bıçak görmedim" dedi
Türkiye'nin gündemine oturan Seçil Çiftçi'nin işlediği cinayette yeni bir gelişme yaşandı. Edinilen bilgiye göre soruşturma kapsamında yönetmen Mustafa Nebi Filik de cinayetle ilgili ifade verdi.
HaberTürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre; İstanbul Şişli’de, eski erkek arkadaşı Semin Sevim’i öldüren ve cesedi babasıyla birlikte Sancaktepe’de ormanlık alana atan şarkıcı ve model Seçil Çiftçi’nin dosyasıyla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı.
Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre cinayet dosyası kapsamında yönetmen Mustafa Nebi Filik’in de ifadesi alındığı ortaya çıktı.
O isme ulaşıldı
Semih Sevim’in cesedinin bulunmasından sonra çalışma yapan İstanbul İl Alay Jandarma Komutanlığı ekipleri, cinayeti eski kız arkadaşı Seçil Çiftçi’nin işlediğini belirlemişti. Olayla ilgili incelenen tüm bağlantılar kapsamında yönetmen Mustafa Nebi Filik’in de ismine ulaşıldı.