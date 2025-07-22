Şarkıcı Reymen'den sert sözler! "Çıkışta görüşelim"

Son dönemde annesi ve eşinin arasındaki gerilimle gündeme gelen Reynmen, geçen günlerde konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Anne de olsa bazen bazı şeyleri görmek istemeyebiliyorsun. Ama sonuçta o benim annemdir. Öyle bir kin durumu yok. Annem kök ailem bir de öz ailem var onu da korumam gerek. İnsan istemediği yerlerden sınanıyor" demişti.