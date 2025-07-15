Şarkıcı Oğuzhan Koç ile sevgilisi Hazal Subaşı aşka geldi!

DEMET ÖZDEMİR İLE YOLLARINI AYIRMIŞTI

Özdemir ve Koç, kısa süreli evliliklerini sonlandırma kararı aldıklarını şu sözlerle duyurmuştu: Evliliğimizi bir süredir yürütemeyip, boşanma kararı aldığımız doğrudur. Karşılıklı saygı ve anlayış çerçevesinde aldığımız bu kararın, ailelerimizi ve büyüklerimizi de etkileyeceğini biliyor, onları üzmeden, yıpratmadan bu süreci en hassas şekilde yürütmek için elimizden geleni yapıyoruz.