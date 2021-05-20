Şarkıcı Oğuz Yılmaz'ın cenazesinde yakınları baygınlık geçirdi gözyaşları sel oldu
ANKARA'nın ünlü şarkıcısı Oğuz Yılmaz, gözyaşları içinde bugün son yolculuğuna uğurlandı. Kalabalık cenazede yakınları fenalık geçirdi.
Ankara'da yaşayan şarkıcı Oğuz Yılmaz, dün öğle saatlerinde ailesiyle birlikte yaşadığı evde kalp krizi geçirdi. Kentteki özel bir hastanede tedaviye alınan Yılmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Evli ve iki çocuk babası olan Oğuz Yılmaz'ın cenazesi, bugün öğle saatlerinde Karşıyaka Mezarlığı'na getirildi.
Ahmet Efendi Camii'nde kılınan cenaze namazına, şarkıcının ailesi ve yakınları ile birlikte Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Ankaralı sanatçılar ve müzisyenler ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Sanatçının cenazesi, kılınan namazın ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.