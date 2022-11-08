Şarkıcı Nilüfer evlilik hayatında yaşadığı pişmanlığı açıkladı! "Dilim yüzünden..."
Türkiye'nin sevilen kadın seslerinden olan ünlü şarkıcı Nilüfer, bir dergiye özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu. Evliliklerinin neden bittiğini de açıklayan ünlü sanatçı, "Ben bu kadar anlayışlı olsaydım eskiden ve susmayı bilseydim herhalde benim evliliklerim de uzun sürerdi." itirafında bulundu.
Türk pop müziğinde unutulmaz şarkılara imza atan sanatçı Nilüfer, bir derginin Kasım ayı sayısına konuk oldu. Özel hayatıyla ilgili de samimi itiraflarda bulunan sanatçı, iki kez biten evliliklerine de değindi.
Müzikte 50’nci yılını kutlayan Nilüfer'in verdiği röportajdan ara başlıklar şöyle:
"Cimri değilim"
"1972’den beri kafam sürekli işimle meşguldür. En aşık olup da yerlerde süründüğüm zamanlarda bile kafam hep işe çalışmıştır. Şu anki özgürlüğüme sahip olmak için para konusunda hep dikkatli oldum. Bunu anlamayıp bana cimri dediler. Halbuki bu cimrilik değil, savurganlık sevmiyorum.
"Ne gerek var"
2018 model arabaya biniyorum. Satıp yeni modelini alabilirim ama ne gerek var? 18 yaşında İzmir Fuarı’nda 20 gün çalışıp, kazandığım parayı sıfır BMW’ye vermiş bir insanım. O heveslerimi tatmin ettim.