Şarkıcı Nilüfer evlilik hayatında yaşadığı pişmanlığı açıkladı! "Dilim yüzünden..."

"Cimri değilim"

"1972’den beri kafam sürekli işimle meşguldür. En aşık olup da yerlerde süründüğüm zamanlarda bile kafam hep işe çalışmıştır. Şu anki özgürlüğüme sahip olmak için para konusunda hep dikkatli oldum. Bunu anlamayıp bana cimri dediler. Halbuki bu cimrilik değil, savurganlık sevmiyorum.