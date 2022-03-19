Şarkıcı Linet'in acı günü annesi Leyla Özgecan hayatını kaybetti Linet Mor Menashe nereli kaç yaşında
Ünlü şarkıcı Linet, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda annesi Leyla Özgecan'ın hayatını kaybettiğini açıkladı.
Ünlü şarkıcı Linet'in en acı günü... Ünlü şarkıcı Linet'in annesi Leyla Özgecan, dün akşam yaşamını yitirdi. Ünlü şarkıcı, annesinin vefat haberini sosyal medya üzerinden duyurdu.
Instagram hesabından annesi ile fotoğrafını paylaşan Linet, "Canım annem hocam Leyla Özgecan Hakk'ın rahmetine bugün ulaştı. Seninle bu hayat yolculuğunda paylaştığım her şey için şükürler olsun. Yol arkadaşım yolun ışıkla olsun canım annem" ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz haftalarda kadınlara da erkeklere de askerliğin zorunlu olduğu İsrail'de doğup büyüdüğünü söyleyen ve "Ne zaman ki okul bitti içim içime sığmadı, bir de askerlik dediler. Ben de Türkiye’ye geldim. Asker kaçağıyım bu arada. 'Ne olursam olayım Türkiye’de olayım, Türkiye’de öleyim' dedim" ifadelerini kullanan Linet, bu sözlerine açıklık getirdi.
Ünlü isim, ''Aslında onu askerken söylemiş hatta bir röportaj bile vermiştim. Artık yaşımız belli. Biz artık müziğin askeriyiz. Dünyaya müzikle barışı getirmeye çalışıyoruz. Bunun içinde uluslararası sahnelerde sesimizi duyurmaya, müzikle barışı haykırmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullanarak ülkesindeki Eurovision elemelerinde de yoluna tüm hızıyla devam ettiğini dile getirdi.