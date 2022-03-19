Şarkıcı Linet'in acı günü annesi Leyla Özgecan hayatını kaybetti Linet Mor Menashe nereli kaç yaşında

Geçtiğimiz haftalarda kadınlara da erkeklere de askerliğin zorunlu olduğu İsrail'de doğup büyüdüğünü söyleyen ve "Ne zaman ki okul bitti içim içime sığmadı, bir de askerlik dediler. Ben de Türkiye’ye geldim. Asker kaçağıyım bu arada. 'Ne olursam olayım Türkiye’de olayım, Türkiye’de öleyim' dedim" ifadelerini kullanan Linet, bu sözlerine açıklık getirdi.