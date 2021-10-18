Şarkıcı Linet 'asker kaçağı' çıktı! Kendi ağzıyla itiraf etti
Şarkıcı Linet, “İsrail’de doğdum. 5 yaşımdan beri şarkı söylüyorum. Ne zaman okul bitti, ‘Askerlik vakti’ dediler. Ben de Türkiye’ye geldim. İsrail’de asker kaçağıyım bu arada” itirafında bulundu.
Şarkıcı Linet, geçen akşam bir açılışta konser verdi. Takvim’de yer alan habere göre, İsrail'den özel uçakla gelen hayranları için de şarkı söyleyen Linet, ülkesi İsrail'de 'asker kaçağı' olduğunu itiraf etti.
"Değişmeyen tek şey, değişim"
Şarkıcı Linet, geçtiğimiz akşam Luvia Yeşilköy'ün açılışında konser verdi. Ünlü sanatçı, muhabirlerin "Kısa saçlı halinize alıştınız mı?" sorusuna "Değişmeyen tek şey, değişim.Her an her şekilde karşınıza çıkabilirim. Gerekirse saçlarımı bile kazıtabilirim" diye yanıt verdi.
Linet, İsrail'den Türkiye'ye gelme nedeninin 'askerlik' mecburiyeti olduğunu itiraf ederek şöyle konuştu:
"İsrail'de doğdum. 5 yaşımdan beri şarkı söylüyorum.