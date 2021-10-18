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Şarkıcı Linet 'asker kaçağı' çıktı! Kendi ağzıyla itiraf etti

Şarkıcı Linet 'asker kaçağı' çıktı! Kendi ağzıyla itiraf etti

Şarkıcı Linet, “İsrail’de doğdum. 5 yaşımdan beri şarkı söylüyorum. Ne zaman okul bitti, ‘Askerlik vakti’ dediler. Ben de Türkiye’ye geldim. İsrail’de asker kaçağıyım bu arada” itirafında bulundu.

Şarkıcı Linet 'asker kaçağı' çıktı! Kendi ağzıyla itiraf etti

Şarkıcı Linet, geçen akşam bir açılışta konser verdi. Takvim’de yer alan habere göre, İsrail'den özel uçakla gelen hayranları için de şarkı söyleyen Linet, ülkesi İsrail'de 'asker kaçağı' olduğunu itiraf etti.

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Şarkıcı Linet 'asker kaçağı' çıktı! Kendi ağzıyla itiraf etti

"Değişmeyen tek şey, değişim"

Şarkıcı Linet, geçtiğimiz akşam Luvia Yeşilköy'ün açılışında konser verdi. Ünlü sanatçı, muhabirlerin "Kısa saçlı halinize alıştınız mı?" sorusuna "Değişmeyen tek şey, değişim.Her an her şekilde karşınıza çıkabilirim. Gerekirse saçlarımı bile kazıtabilirim" diye yanıt verdi.

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Şarkıcı Linet 'asker kaçağı' çıktı! Kendi ağzıyla itiraf etti

Linet, İsrail'den Türkiye'ye gelme nedeninin 'askerlik' mecburiyeti olduğunu itiraf ederek şöyle konuştu:

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Şarkıcı Linet 'asker kaçağı' çıktı! Kendi ağzıyla itiraf etti

"İsrail'de doğdum. 5 yaşımdan beri şarkı söylüyorum.

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