|
Şarkıcı Lara'ya bir şok daha! Yasal hamle yaptı...

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden ünlü şarkıcı Lara, bu kez takıntılı bir kişi tarafından rahatsız edildiğini duyurdu. Yaşadığı sıkıntılı süreç sonrası harekete geçen Lara, yasal işlem başlattığını sosyal medya hesabından açıkladı.

Lara, geçtiğimiz aylarda rutin bir doktor kontrolünde beyninde kitle tespit edildiğini açıklamış ve sağlık durumuyla ilgili sevenlerini endişelendirmişti. Tedavi sürecine odaklanan ünlü şarkıcı, şimdi de psikolojik baskı uygulayan bir kişiyle mücadele etmek zorunda kaldı.

Instagram hesabından açıklama yapan Lara, yaşadığı taciz ve rahatsızlıkları şu sözlerle dile getirdi:

“Uzun süredir takıntılı bir kişi tarafından rahatsız ediliyorum. Bu durum artık dayanılmaz bir hal aldı. Bizlerin de bir hayatı var ve bu tacize daha fazla tolerans göstermeyeceğim.”

Ünlü şarkıcı, yasal sürecin başlatıldığını da duyurdu:

