Şarkıcı Lara'nın evi küle döndü! 2 ay önce trafik kazası geçirmişti
41 yaşındaki güzel şarkıcı Lara'nın 2 aydır başına gelmeyen kalmadı. Önce trafik kazası geçirdi şimdi de evi küle döndü.
2 ay önce Antalya'nın Alanya ilçesinde, otomobilin kaldırımda yürüdüğü sırada çarptığı şarkıcı Lara Keskin ve yeğeni yaralanmıştı. Alanya'da geçirdiği talihsiz kaza ile ilgili konuşan Lara, "Verilmiş sadakam varmış. Kaburgalarıma çok ağır darbe aldım." demişti.
Kazadan yaralarla kurtulan Lara'nın bu sefer de evi yandı. Üst üste talihsiz kazalar yaşayan şarkıcının Antalya'nın Alanya'daki evinde yangın çıktı.
İtfaiye ekiplerinin güçlükle söndürdüğü yangında eşyalar küle döndü. Lara ise feci olaydan yara almadan kurtuldu.
"Beni daha da derinden etkiledi"
Küle dönen evinin görüntülerini sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaşan Lara, "Sevgili takipçilerim ve değerli dostlarım, 01.09.2020 dün gece saatlerinde evimizin çatı katında yangın çıkmıştır. işim gereği ilçe dışında olduğumdan dolayı bu durum beni daha da derinden etkiledi." dedi.