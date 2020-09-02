Şarkıcı Lara'nın evi küle döndü! 2 ay önce trafik kazası geçirmişti

"Beni daha da derinden etkiledi"

Küle dönen evinin görüntülerini sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaşan Lara, "Sevgili takipçilerim ve değerli dostlarım, 01.09.2020 dün gece saatlerinde evimizin çatı katında yangın çıkmıştır. işim gereği ilçe dışında olduğumdan dolayı bu durum beni daha da derinden etkiledi." dedi.