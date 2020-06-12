Şarkıcı Lara ve yeğenine araba çarptı! Kırmızı ışık ihlali az kalsın can alıyordu
ANTALYA'nın Alanya ilçesinde bir araç kırmızı ışık ihlali yapınca kaldırımda yürüyen şarkıcı Lara ve yeğenine çarptı.
Şarkıcı ve Lara ve yeğeni, neye uğradıklarını şaşırdı. Kaldırımda yeğeniyle beraber yürüdüğü esnada şoke eden bir kaza atlattı. Antalya'nın Alanya ilçesinde Güllerpınarı Mahallesi Ahmet Tokuş Bulvarı üzerinde saat 16.30 sıralarında meydana gelen kazada ilçe merkezine seyir halinde olan 06 BFB 859 plakalı sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobil, iddiaya göre kırmızı ışık ihlali yaptı.
Bu sırada, karşı yönünden gelen başka 07 NOT 79 plakalı hafif ticari araç dönüş yapmaya çalışınca, karşı yönden gelen otomobil sürücüsü ani manevra yaparak kontrolden çıktı.
Kontrolden çıkan araç önce kaldırımda yürüyen Asıl adı Fatma Nur Keskin olan şarkıcı Lara ve yanında bulunan yeğenine Y. H. A. çarptıktan sonra restorana girerek durabildi.
Burada tedaviye alınan Lara Keskin ve yeğeninin hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.