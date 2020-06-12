Şarkıcı Lara ve yeğenine araba çarptı! Kırmızı ışık ihlali az kalsın can alıyordu

Şarkıcı ve Lara ve yeğeni, neye uğradıklarını şaşırdı. Kaldırımda yeğeniyle beraber yürüdüğü esnada şoke eden bir kaza atlattı. Antalya'nın Alanya ilçesinde Güllerpınarı Mahallesi Ahmet Tokuş Bulvarı üzerinde saat 16.30 sıralarında meydana gelen kazada ilçe merkezine seyir halinde olan 06 BFB 859 plakalı sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobil, iddiaya göre kırmızı ışık ihlali yaptı.