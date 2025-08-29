Şarkıcı Lara sevenlerini üzdü! Bakın hastalığı neymiş...
İki yıl önce İranlı voleybolcu Mehdi Karimi ile evlenen şarkıcı Lara, sağlık durumuyla ilgili üzücü bir açıklama yaptı.
2023 yılında İranlı voleybolcu Mehdi Karimi ile hayatını birleştiren şarkıcı Lara, Instagram'da hayranlarını üzecek bir haber verdi.
Lara, beyninde bir kitle tespit edildiğini duyurdu. 46 yaşındaki şarkıcı şu ifadeleri kullandı:
"Bugün sizinle hayatımla ilgili önemli bir haberi paylaşmak istiyorum. Yapılan kontroller sonucunda beynimde bir kitle belirlendi. Elbette bu kolay bir sınav değil ama biliyorum ki her şey Allah'tan gelir. O, derdi verdiği gibi dermanı da verir. Ben bu süreçte Allah'tan gelen her şeye razıyım, çünkü biliyorum ki O'nun takdirinde hayır vardır. Teslimiyetim tamdır, sabırla ve inançla bu yolda ilerleyeceğim."
BEYİN TÜMÖRÜ TEDAVİSİ VAR MI?
Beyin tümörü iki kaynaktan gelişir. İlki beynin kendi hücrelerinin kontrolsüz büyümesi (primer beyin tümörleri), ikincisi de özellikle akciğer, prostat gibi vücuttaki diğer organ sistemlerinde gelişen kanserlerin beyin dokusunu tutmasıdır (metastaz; ikincil beyin tümörleri). Her iki durumda da kafatasında sınırlı alanda gelişen tümör kütleleri beyin dokusuna bası yaparak kafa içi basıncı arttırır. Beyin tümörü olan bireylerde nörolojik ve epileptik sorunlar görülebilir. Beyin tümörleri çocuklarda yetişkinlere göre daha sık oraya çıkar. Çocuklarda görülen beyin tümörleri çocukluk çağı tümörleri arasında ikinci sırada yer alır.
Tedavide cerrahi, radyoterapi (ışın tedavisi), radyocerrahi ve kemoterapi gibi yöntemler kullanılabilir.
En çok görülen tip olan ''gliom''un evrelerine göre tedavisi:
Evre 1 ve 2'de tümör yerleşimi riskli değilse tümör tamamen çıkarılır. Sonrasında tekrarlamaması için radyoterapi uygulanır. Tedaviden sonra hastaların yaşam süresi 6-8 yıldır.
Evre 3'te başlangıç yaşı geç olmakla birlikte hızlı ilerleme kaydedilir. Kafa içi basınç fazla arttığı için ödemin etkisi çok belirgindir.
Evre 4'te ise çevre dokulara yoğun dağılım görülür. Erişkinlerde en sık görülenidir. Hızlı ilerleme gösterir. Bu evrede tümör cerrahi ile temizlenememektedir. Bu nedenle hastalara radyoterapi ve kemoterapi yapılır.