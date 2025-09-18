Şarkıcı Karsu'dan annelik itirafı! İstediği çocuk sayısı şaşırttı

"2 YAŞ FELAKET DEĞİL, SİHİRLİ BİR DÖNEM"

Toplumda sıkça dile getirilen "terrible two" (felaket iki yaş) klişesine katılmadığını söyleyen Karsu, bu dönemi tam tersine "magical two" yani sihirli iki yaş olarak tanımladı: Çocuk bu süreçte birey olduğunu hissettiriyor, sınırlarını öğreniyor, sorular soruyor. Karakter oluşuyor, 'hayır' diyebiliyor. Ben bunun olmasını çok isterim.