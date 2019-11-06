Şarkıcı Kalben'den korkunç taciz itirafı: Arkadan bir el vücuduma dokunuyor
Her şarkısı milyonlarca dinlenmeye ulaşan Kalben, katıldığı bir programda tacize uğradığını ve şiddet gördüğünü ilk kez anlattı.
Haydi Söyle şarkısıyla müzik piyasasında uzun süre gündemde kalan ve ardından çıkardığı Sadece, Saçlar, Yara gibi şarkılarıyla da geniş hayran kitlesine ulaşan Kalben, otobüsle İstanbul'dan İzmir'e seyahat ettiği bir zamanda tacize uğradığını itiraf etti.
Katıldığı bir YouTube programında yıllar önce başından geçen bir olayı anlatan Kalben, bir gün babasının aradığını ve ‘Annen ölmek üzere' dediğini belirtti. Hemen arkadaşlarıyla İzmir'e doğru yola çıkan Kalben, o esnada gerçekleşen taciz olayını anlattı. Kalben, şu ifadelere yer verdi:
Arkadan bir el..: "İzmir'e yola çıktık. Otobüs mola verirken ben uyuyakaldığım için arkadaşlarım orada inmişler. Ardından ben bir elle gözümü açtım. Bayağı arkadan bir el, vücuduma dokunuyor. Tabii o an orada bir şey yapmadım. Arkadaşlarıma bile söyleyemedim."
Utanması gerekenler onlar: "İzmir'e vardıktan 5 saat sonra annemi kaybettik. Üstünden günler geçti ve arkadaşlarıma ancak anlatabildim bu durumu. Bunun için herkese sesleniyorum, böyle bir şey yaşadığınızda hemen bağırın, yardım isteyin. Tacize karşı sesinizi çıkarın. Doğru kurumlara gidin ve utanmayın. Utanması gereken onlar çünkü."