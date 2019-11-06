Şarkıcı Kalben'den korkunç taciz itirafı: Arkadan bir el vücuduma dokunuyor

Utanması gerekenler onlar: "İzmir'e vardıktan 5 saat sonra annemi kaybettik. Üstünden günler geçti ve arkadaşlarıma ancak anlatabildim bu durumu. Bunun için herkese sesleniyorum, böyle bir şey yaşadığınızda hemen bağırın, yardım isteyin. Tacize karşı sesinizi çıkarın. Doğru kurumlara gidin ve utanmayın. Utanması gereken onlar çünkü."