Şarkıcı Kalben 'kadına aşık oldum' diyerek itiraf etti: Memeleriyle ilgili değil...
Sesiyle milyonları etkilemeyi başaran ünlü şarkıcı Kalben, verdiği röportajda bir keresinde bir kadına aşık olduğunu ve bunu neden yaptığıyla ilgili konuştu.
Haydi Söyle, Saçlar ve Sadece isimli şarkılarıyla adını milyonlara duyurmayı başaran 33 yaşındaki Kalben, çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. 'Son çıkardığı Kız Kulesi'nin Anahtarı' adlı şarkısıyla da oldukça beğenilen Kalben, bir kadına aşık olduğunu itiraf etti.
Hürriyet'e verdiği röportajda önemli açıklamalarda bulunan Kalben, bir kadına platonik aşık olduğunu, ancak bu aşkın onun kadın olmasıyla değil, insan olmasıyla ilgili olduğunu söyledi. Ayrıca Kalben bu aşkın, onun memeleriyle ilgili değil, göğsünün altında yatan kalbiyle ilgili olduğunu belirtti.
Peki Kalben kimdir?: Müzik ile ilgilenmeye 8 yaşında annesinin aldığı klavye ile başlayan Kalben, ilk gitarına 14 yaşında sahip oldu.17 yaşında burslu olarak girdiği Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden 2007'de mezun oldu.
Çeşitli alanlarda çalışmayı denedikten sonra 2008'de, aynı üniversitenin Grafik Tasarım bölümünde, Medya ve Kültürel Çalışmalar üzerine yüksek lisans yapmaya başladı.