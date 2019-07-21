Şarkıcı Kalben 'kadına aşık oldum' diyerek itiraf etti: Memeleriyle ilgili değil...

Hürriyet'e verdiği röportajda önemli açıklamalarda bulunan Kalben, bir kadına platonik aşık olduğunu, ancak bu aşkın onun kadın olmasıyla değil, insan olmasıyla ilgili olduğunu söyledi. Ayrıca Kalben bu aşkın, onun memeleriyle ilgili değil, göğsünün altında yatan kalbiyle ilgili olduğunu belirtti.