Şarkıcı Kader İbo Show'dan sonra hastanelik oldu 'Manda yavrusu' hakaretine dayanamadı

90'lara sesi ve şarkılarıyla damga vuran şarkıcı Kader, 'Adamım' şarkısının sosyal medyada yıllar sonra yeniden patlamasıyla gündemde... Kader, İbo Show'a katılmasının ardından, sosyal medyada yapılan hakaret içerikli yorumlar sonrası hastanelik oldu. Geçtiğimiz hafta Tv8'de yayınlanan 2. Sayfa magazin programına katılan Kader, kilolarıyla ilgili hakaret içeren ve kendisini üzen yorum yapanlara dava açacağını söylemişti. Kader'in olumsuz yorumalra daha fazla dayanamyarak hastanelik olduğu ortaya çıktı.