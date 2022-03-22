Şarkıcı Kader İbo Show'dan sonra hastanelik oldu 'Manda yavrusu' hakaretine dayanamadı
Adamım şarkısı ile yıllar sonra yeniden patlayan şarkıcı Kader, İbo Show'a çıktıktan sonra kilo aldığı yönündeki eleştirilere ve hakaretlere daha fazla dayanamadı ve hastanelik oldu. Kader, kilosunun nedeninin hastalığı olduğunu söylemişti. İşte Kader'in son durumu...
90'lara sesi ve şarkılarıyla damga vuran şarkıcı Kader, 'Adamım' şarkısının sosyal medyada yıllar sonra yeniden patlamasıyla gündemde... Kader, İbo Show'a katılmasının ardından, sosyal medyada yapılan hakaret içerikli yorumlar sonrası hastanelik oldu. Geçtiğimiz hafta Tv8'de yayınlanan 2. Sayfa magazin programına katılan Kader, kilolarıyla ilgili hakaret içeren ve kendisini üzen yorum yapanlara dava açacağını söylemişti. Kader'in olumsuz yorumalra daha fazla dayanamyarak hastanelik olduğu ortaya çıktı.
‘Adamım’ şarkısıyla 90'lı yıllara damga vuran şarkıcı Kader, geçtiğimiz haftalarda İbo Show’a katılmıştı. Uzun süredir ekranlardan uzak olan Kader, son haliyle çok konuşulmuştu.
Müzik kariyerine sekiz yaşında düğün salonlarında şarkı söyleyerek başlayan, 14 yaşında ilk albüm Buna Bakma-Takıl Bana'yı çıkaran Kader Çetintürk, '2. Sayfa' canlı yayınında çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.
Yıllardır ekranlarda görünmeyen Kader'in yıllar içindeki değişimi hayranlarını ikiye böldü. Adamım' parçası ve klibiyle 90'ların parlayan isimleri arasında yer alan 43 yaşındaki şarkıcı, yaşadığı sağlık sorunundan bahsederken, aldığı kilolar hakkında sosyal medyada yapılan acımasız yorumlara isyan etmişti.