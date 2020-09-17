Şarkıcı Hatice'ye maske bile engel olamadı! 10 yaş küçük sevgilisinin dudaklarına yapıştı
Şarkıcı Hatice 10 yaş küçük sevgilisi Ali Kemal Sarı’yla birliktelikleri tüm hızıyla devam ediyor.
Ünlü şarkıcı Hatice, yaklaşık iki yıldır Ali Kemal Sarı ile aşk yaşıyor. Instagram sevgilisiyle romantik anlarını paylaşan Hatice, önceki gün Nişantaşı'nda kameralara yakalandı.
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Nişantaşı'nda bir alışveriş merkezinin önünde araçlarını bekleyen çift, ayaküstü şakalaşmayı ihmal etmedi.
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41 yaşındaki Hatice, kendisinden 10 yaş küçük olan Sarı'yı herkesin içinde öpücüklere boğdu.
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Hatice'nin 10 yaş küçük sevgilisinin dudağına adete yapışması sosyal medyada olay oldu.
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