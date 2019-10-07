Şarkıcı Hatice estetiksiz halini paylaştı Gucci'nin mankenine meydan okudu

Yüzünde neredeyse sıfır makyaj olan genç modelin, özellikle yüz hatları geleneksel modellik anlayışından oldukça uzaktı. Sosyal medya hesabı olan pek çok ünlü isim moda devinin bu seçimiyle ilgili olarak paylaşımlarda bulunurken, bunlardan biri de Hatice oldu.