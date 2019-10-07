Şarkıcı Hatice estetiksiz halini paylaştı Gucci'nin mankenine meydan okudu
Sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlarla gündeme gelen şarkıcı Hatice, eskiden çekilmiş estetiksiz bir fotoğrafını paylaşarak Gucci'nin eleştirilen yeni mankeni Armine Harutyunyan'a göndermede bulundu.
Dünyaca ünlü markanın yeni yüzü olmaya hak kazanan ve geçtiğimiz hafta ilk defilesine katılan Armine Harutyunyan, konuşulmaya devam ediyor. 23 yaşındaki Ermeni model defiledeki diğer tüm modellerden daha fazla dikkat çekmişti.
Yüzünde neredeyse sıfır makyaj olan genç modelin, özellikle yüz hatları geleneksel modellik anlayışından oldukça uzaktı. Sosyal medya hesabı olan pek çok ünlü isim moda devinin bu seçimiyle ilgili olarak paylaşımlarda bulunurken, bunlardan biri de Hatice oldu.
Hatice meydan okudu: Yıllar önce çekilmiş bir karesini hesabından paylaşan Hatice bu fotoğrafa şu notu düştü:“Sene 99 Radyo Şirin ve Nuray abla şimdi bu halimle Gucci’nin mankeni olabilirmişim yani…”
Peki Hatice kimdir?: Hatice Çarpar veya tanınan adıyla Hatice (d. 6 Aralık 1978, İzmir, Narlıdere),Türk şarkıcı.