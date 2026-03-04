Şarkıcı Hatice cam silerken kaza atlattı! O anları görenlere "Allah korumuş" dedirtti
Şarkıcı Hatice bu kez estetik açıklamalarıyla değil, evinde yaşadığı tehlikeli anlarla gündeme geldi. Balkon camlarını silerken aşağı sarkan ünlü isim, görenleri endişelendirdi.
Yüksek katta cam temizliği yapan Hatice’nin o anları bir komşusu tarafından görüntülendi.
Sosyal medyada hızla yayılan videoda, şarkıcının neredeyse dengesini kaybedecek kadar sarktığı görüldü. İzleyenler “Düşecek sandık” yorumları yaptı.
Görüntüler kısa sürede binlerce kez paylaşıldı. Takipçileri, Hatice’ye “Bu kadar risk alma” diyerek uyarılarda bulundu. Bazı kullanıcılar ise profesyonel destek alınması gerektiğini yazdı.
Hatice, geçtiğimiz haftalarda diş sıkma problemi nedeniyle botoks yaptırdığını ve sonrasında halsizlik ile uyuşma yaşadığını açıklamıştı. İlk kez bir dişçide işlem yaptırdığını belirten şarkıcı, beklenmedik yan etkilerle karşılaştığını söylemişti.
“İki gün sonra yürüyüşe çıktım, dermansızlık başladı. Kollarımı hissedemiyordum” diyerek süreci anlatan Hatice, sahte botoks riskine dikkat çekmişti. Bu kez ise cam silerken yaşadığı tehlikeli anlarla konuşulan ünlü isim, hayranlarını korkuttu.