Şarkıcı Hande Yener'in sevenlerini üzen kanser açıklaması: ''Hastaneye koştum!''
Şarkıları ve sahne kostümleriyle magazin gündeminde sık sık yer alan ünlü popçu Hande Yener, kanser teşhisi koyulduğu zamanlar yaşadığı sıkıntılı dönemi anlattı. Geçtiğimiz yıllarda meme kanserine yakalanan Yener, tedavi gördüğü süreçte neler hissettiğini ve hastalığı nasıl öğrendiğini detaylarıyla birlikte sevenleriyle paylaştı. Bakın güzel şarkıcı neler söyledi...
Her seneye damga vuran şarkıları ve seçtiği cesur sahne kıyafetleriyle sık sık gündeme gelen Hande Yener, geçtiğimiz yıllarda yakalandığı meme kanseri hastalığı hakkında ilk defa açıklamalarda bulundu. Yaşadığı zor zamanları ve tadevi sürecini anlatan ünlü şarkıcı Yener, bakın o sıkıntılı zamanları nasıl andı...
Hande Yener, geçtiğimiz senelerde meme kanserine yakalanmış ve gördüğü tedavi sonucu kanseri atlatmıştı. Yener, yaşadığı zor günleri anlattı.
Şarkıcı Hande Yener, 2020'de meme kanserine yakalandığını öğrenmiş ve bir süre tedavi görmüştü. O dönem hastalığını kimseye anlatmadığını söyleyen şarkıcı, geçirdiği zor dönemlere ilişkin konuştu.
Yener, "Çok önemli bir rahatsızlık atlattım. Kimseye de anlatmadım. Çünkü o dönem herkesin morali zaten çok bozuktu. Ailemden sakladım. Sevenlerimi de üzmek istemedim.