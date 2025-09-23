Şarkıcı Hakan Altun'dan büyük itiraf! "Yeni bir aşka yelken açtım"
Şarkıcı Hakan Altun sahne performanslarıyla dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Uzun zamandır hayatından aşka dair bir şey olmadığını söyleyen Altun, bomba bir itirafta bulundu. Aşk hayatı hakkındaki bu itirafı sosyal medyayı salladı.
Şarkıcı Hakan Altun, magazin dünyasının en merak edilen isimleri arasında yer alıyor. Özel hayatıyla ilgili gelişmelerin hemen gündem olduğu ünlü şarkıcı, bu sefer müjdeyi verdi. Aşktan yüzü gülmeyen Hakan Altun'un uzun zamandır hayatında kimse yoktu. Sonunda beklenen müjdeyi veren ünlü şarkıcı, sevgilisinin olduğunu açıkladı.
Arabesk müziğin güçlü sesi 53 yaşındaki Hakan Altun'un yıllardır aşkı aradığı biliniyor. Bir türlü hayalindeki ilişkiyi yaşayamayan ünlü şarkıcıdan güzel haber geldi.
Önceki gün Kıbrıslı sevenleriyle buluşan Altun, sahneye çıkmadan önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Yalnız tabelası önündeki pozunun artık bir anlam ifade etmediğini söyleyen Altun, özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Mutluluğu gözlerinden de okunan ünlü şarkıcı, hayatında biri olduğunu söyledi.