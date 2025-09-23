Şarkıcı Hakan Altun'dan büyük itiraf! "Yeni bir aşka yelken açtım"

Şarkıcı Hakan Altun, magazin dünyasının en merak edilen isimleri arasında yer alıyor. Özel hayatıyla ilgili gelişmelerin hemen gündem olduğu ünlü şarkıcı, bu sefer müjdeyi verdi. Aşktan yüzü gülmeyen Hakan Altun'un uzun zamandır hayatında kimse yoktu. Sonunda beklenen müjdeyi veren ünlü şarkıcı, sevgilisinin olduğunu açıkladı.