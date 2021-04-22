Önlem amaçlı hastanede kalacak

Hastaneye kaldırıldıktan sonra konuyla ilgili bir açıklama da yapıldı. Hastanede ilk müdahalesi yapılan şarkıcının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Tetkikleri devam eden Altun'un, geceyi önlem amaçlı hastanede geçireceği öğrenildi.