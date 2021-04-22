Şarkıcı Hakan Altun yoğun bakıma kaldırıldı! Hakan Altun'un hastalığı ne?
Ünlü şarkıcı Hakan Altun, Sibel Can ve Hüsnü Şenlendirici ile birlikte yaptığı televizyon programının çekimleri öncesi rahatsızlanarak hastaneye götürüldü. Sanatçının yoğun bakıma alındığı belirtildi. Hakan Altun'un rahatsızlığı ne?
Ünlü şarkıcı Hakan Altun, televizyon programının çekimleri öncesi rahatsızlanarak, ekip arkadaşları tarafından hastaneye götürüldü.Bilinci açık olan Hakan Altun’un tedbir amaçlı 5 gün yoğun bakımda tutulacağı öğrenildi. Ünlü şarkıcı 2007 yılında beyin tümörü ameliyatı geçirmişti. Altun’un beyin ameliyatını gerçekleştiren doktorunun kontrolünde olduğu ifade edildi.
Hakan Altun'un "Şarkılar Bizi Söyler programının çekimleri öncesinde kuliste "Sırtım ağrıyor, doktora gitmek istiyorum" dediği öğrenildi. Çekimler öncesinde rahatsızlığını bu şekilde dile getiren ünlü şarkıcı Hakan Altun, ekip arkadaşları tarafından apar topar hastaneye kaldırıldı.
Önlem amaçlı hastanede kalacak
Hastaneye kaldırıldıktan sonra konuyla ilgili bir açıklama da yapıldı. Hastanede ilk müdahalesi yapılan şarkıcının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Tetkikleri devam eden Altun'un, geceyi önlem amaçlı hastanede geçireceği öğrenildi.
5 gün yoğun bakımda tutulacak
Bilinci açık olan Hakan Altun tedbir amaçlı 5 gün yoğun bakımda tutulacak. Altun, 2007'de beyin ameliyatını yapan doktorunun kontrolünde.