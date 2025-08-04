Şarkıcı Hadise'den şok eden sözler! "Bizi robot sanıyorlar"

ÜNLÜLER DÜNYASINDA TÜKENMİŞLİK ALARMI

Hadise’nin bu paylaşımı, sanat dünyasında son dönemde sıkça gündeme gelen “tükenmişlik sendromu”nu bir kez daha gözler önüne serdi. Psikologlar ve sektör temsilcileri, yoğun tempoda çalışan sanatçılar için ruhsal sağlığın da öncelikli olması gerektiğini vurguluyor.