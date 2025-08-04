Şarkıcı Hadise'den şok eden sözler! "Bizi robot sanıyorlar"
Yoğun konser temposundan bunalan Hadise, sosyal medyada gözyaşlarına hakim olamadığı anları paylaştı. “Bizi robot sanıyorlar galiba” diyen ünlü şarkıcı hayranlarını hem şaşırttı hem de duygulandırdı.
Türk pop müziğinin sevilen ismi Hadise, sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla gündeme geldi. Sahne performansları, projeleri ve yoğun iş temposuyla bilinen şarkıcı, tükenmişlik hissini açıkça dile getirdi.
GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Paylaştığı videoda ağlarken görülen Hadise, “Robot değiliz. İnsanlar bizi robot zannediyor galiba bazen. I'm okay.” diyerek yaşadığı duygusal yorgunluğu ifade etti. Gözyaşlarını silerken dahi takipçilerine güçlü görünmeye çalışan sanatçının bu paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
ÜNLÜLER DÜNYASINDA TÜKENMİŞLİK ALARMI
Hadise’nin bu paylaşımı, sanat dünyasında son dönemde sıkça gündeme gelen “tükenmişlik sendromu”nu bir kez daha gözler önüne serdi. Psikologlar ve sektör temsilcileri, yoğun tempoda çalışan sanatçılar için ruhsal sağlığın da öncelikli olması gerektiğini vurguluyor.