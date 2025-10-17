BIST 10.338
Şarkıcı Hadise Samsun konserinde enerjisiyle resmen büyüledi...

Geçen hafta uyuşturucu soruşturması kapsamında ifade veren ünlü şarkıcı Hadise, bu kez Samsun konserindeki sahne performansıyla gündeme geldi.

Şarkıcı Hadise Samsun konserinde enerjisiyle resmen büyüledi... - Resim: 1

Hadise, bu kez Samsun konserindeki sahne performansıyla gündeme geldi. Enerjisiyle izleyicileri büyüleyen sanatçı, sahnede geri eğilerek yaptığı iddialı dans figürüyle büyük alkış aldı. 

Şarkıcı Hadise Samsun konserinde enerjisiyle resmen büyüledi... - Resim: 2

Sosyal medyada paylaşılan konser görüntüleri kısa sürede viral olurken, Hadise yeniden gündemin en çok konuşulan ismi haline geldi.

Şarkıcı Hadise Samsun konserinde enerjisiyle resmen büyüledi... - Resim: 3

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen geniş kapsamlı soruşturma, sanat ve magazin dünyasında büyük yankı uyandırmıştı.

Şarkıcı Hadise Samsun konserinde enerjisiyle resmen büyüledi... - Resim: 4

Soruşturma kapsamında Hadise, Dilan Polat, Engin Polat, İrem Derici, Kubilay Aka ve Özge Özpirinçci gibi çok sayıda ünlü ismin ifadesine başvuruldu.

