Şarkıcı Hadise küvet pozunu paylaştı notuyla herkesi güldürdü
Pop müziğin ünlü isimlerinden Hadise, Instagram hesabından küvet pozunu paylaştı, notuyla herkesi güldürdü.
Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı Instagram'da 10 milyon takipçi sayısına ulaşan Hadise, son zamanlarda sıklıkla cesur paylaşımlarıyla anılıyor. Güzel şarkıcı bu sefer de Instagram hesabına yüklediği espirili küvet pozuyla hayranlarını güldürdü.
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Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Hadise, makyajlı haliyle verdiği küvet pozu hem Twitter'da hem de Instagram'da oldukça beğenildi. Küvet pozuna düştüğü bot ile takipçilerinin yüzünü güldüren Hadise'ye binlerce beğeni yağdı.
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Başarılı şarkıcı, küvet pozuna "Yapmam gereken bir sürü önemli iş vardır. O sırada ben" notunu düştü.
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Hadise'nin eğlenceli fotoğrafına takipçileri de eğlenceli yorumlarıyla eşlik etti.
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