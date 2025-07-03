BIST 10.247
DOLAR 39,86
EURO 47,01
ALTIN 4.290,90

Şarkıcı Hadise imaj değiştirdi! Siyah saçlarına yorum yağdı...

|
Şarkıcı Hadise imaj değiştirdi! Siyah saçlarına yorum yağdı...

Konserleri ve özel yaşamı ile en çok konuşulan isimllerden Hadise, kuliste siyah perukla verdiği poz ve tercih ettiği elbisesi ile gündeme damga vurdu. Yeni imajına sosyal medyada çok sayıda yorum ve beğeni yağdı.

Şarkıcı Hadise imaj değiştirdi! Siyah saçlarına yorum yağdı... - Resim: 1

 Konser maratonuna hız kesmeden devam eden Hadise, kuliste siyah perukla verdiği poz ve cesur elbisesiyle gündeme damga vurdu.

14
Şarkıcı Hadise imaj değiştirdi! Siyah saçlarına yorum yağdı... - Resim: 2

BAMBAŞKA BİR İMAJ 

Konser hazırlıkları sırasında paylaştığı bir fotoğrafıyla dikkat çeken Hadise, bu kez bambaşka bir imajla takipçilerinin karşısına çıktı.

24
Şarkıcı Hadise imaj değiştirdi! Siyah saçlarına yorum yağdı... - Resim: 3

Siyah upuzun saçlarıyla paylaşım yapan sanatçı hayranlarını şaşırttı.

Hadise'nin saçları sosyal medyayı ikiye böldü. Çok beğenen de oldu "sakın yapma Hadise" yorumu yapan da.

34
Şarkıcı Hadise imaj değiştirdi! Siyah saçlarına yorum yağdı... - Resim: 4

ELBİSESİ DİKKAT ÇEKTİ

Hadise'nin saçı kadar derin dekolteli elbisesi de olay yarattı. Güzelliğiyle dikkat çeken ünlü sanatçı hayranlarından tam not aldı.

44