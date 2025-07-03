Şarkıcı Hadise imaj değiştirdi! Siyah saçlarına yorum yağdı...
Konserleri ve özel yaşamı ile en çok konuşulan isimllerden Hadise, kuliste siyah perukla verdiği poz ve tercih ettiği elbisesi ile gündeme damga vurdu. Yeni imajına sosyal medyada çok sayıda yorum ve beğeni yağdı.
Konser maratonuna hız kesmeden devam eden Hadise, kuliste siyah perukla verdiği poz ve cesur elbisesiyle gündeme damga vurdu.
BAMBAŞKA BİR İMAJ
Konser hazırlıkları sırasında paylaştığı bir fotoğrafıyla dikkat çeken Hadise, bu kez bambaşka bir imajla takipçilerinin karşısına çıktı.
Siyah upuzun saçlarıyla paylaşım yapan sanatçı hayranlarını şaşırttı.
Hadise'nin saçları sosyal medyayı ikiye böldü. Çok beğenen de oldu "sakın yapma Hadise" yorumu yapan da.
ELBİSESİ DİKKAT ÇEKTİ
Hadise'nin saçı kadar derin dekolteli elbisesi de olay yarattı. Güzelliğiyle dikkat çeken ünlü sanatçı hayranlarından tam not aldı.