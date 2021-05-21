Şarkıcı Güllü yeni imajıyla şaşırttı 'Öldü' haberlerine de isyanı bastı
Şarkıcı Güllü, Star TV'de Demet Akalın ve Alişan'ın sunduğu sabah programına katıldı. Yeni imajıyla dikkat çekti.
90'lı yılların arabesk şarkıcılarından Güllü, uzun bir süredir ortalarda gözükmüyordu. Bu yüzden hakkında ''öldü'' haberleri bile çıkmıştı. Son olarak 'Demet ve Alişan ile Sabah Sabah' programına konuk oldu.
Güllü 'öldü' haberlerine isyan etti. Açıklamasında "İki ay önce hakkımda 'öldü' haberleri çıktı. İnsanlar akın akın yazmaya başladılar. Geçenlerde bir restorana gittim, otoparkçı 'abla sen ölmedin mi?' dedi" diyerek bu tarz haberlere kızdı.
"Yaptığım hiçbir şeyden pişman değilim, iyi ki de yapmışım" diyen ünlü şarkıcı, Alişan'ın sorusu üzerine evlilik defterini kapattığını açıkladı.
Özel hayatıyla ilgili açıklama yapan Güllü, "Evlilik, aşk benden uzak olsun. Almayayım, alana da mani olmayayım. Ben kapadım o defterleri" ifadelerini kullandı.